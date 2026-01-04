Reggina, Di Grazia: ‘La soluzione? L’atteggiamento’

"Siamo forti e con grandi valori. Mai pensato di andare via, anzi..."

Altri tre punti per la Reggina che continua la sua scalata verso la parte più alta della classifica. Sono sei le vittorie consecutive, ma rimangono sempre quattro le lunghezze di distacco dalla vetta. Parla uno dei migliori in campo Di Grazia ai microfoni di radio Febea: “Non era facile rialzare la testa. Il gruppo, la società, lo staff, stanno lavorando in modo egregio. Prendiamo tutto quello che di buono sta succedendo e guai a mollare. Buona gara sul piano dell’atteggiamento, non bisogna però commettere quegli errori tecnici. Mi metto a disposizione del mister, cerco di dare il mio contributo alla squadra attraverso le mie qualità.

Come ne siamo venuti fuori, con quale soluzione? Con l’atteggiamento. La squadra è forte e piena di valori. Da giugno, quando mi ha chiamato la Reggina non ho ascoltato nessuna proposta, credo nel progetto e mai ho pensato di andare via”.