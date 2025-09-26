Reggina: via Di Venosa, questo l’attuale organico a disposizione di Trocini

E’ di oggi la notizia della risoluzione consensuale del contratto tra la Reggina e il difensore 2007 Di Venosa. Il terzino non è mai stato convocato in queste prima cinque gare ufficiali tra Coppa Italia e campionato, probabilmente fuori dai programmi tecnici di Trocini. Con la sua uscita adesso l’organico è composto da 28 calciatori:

Questo l’organico attuale:

PORTIERI: Lagonigro, Druetto, BOSCHI

DIFENSORI: Girasole D., Adejo, LANZILLOTTA, DISTRATTO, GIRASOLE R., FOMETE, BLONDETT, GATTO

CENTROCAMPISTI: Barillà, Porcino, Laaribi, CORRENTI, ZENUNI, MUNGO, Chirico, Salandria

ATTACCANTI: Ragusa, Grillo, FERRARO, EDERA, PALUMBO, PELLICANÒ, DI GRAZIA, MONTALTO, RIZZO.

Dopo il tonfo interno con la Gelbison, adesso la trasferta sul campo del Savoia. Non ci sarà l’attaccante Ferraro, squalificato. Potrebbero ricevere la prima convocazione Pellicanò o Rizzo.