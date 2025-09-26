Savoia-Reggina, prevendita settore ospiti: al momento risposta fiacca

La rabbia non si è ancora placata. I tifosi della Reggina faticano a digerire l’avvio di stagione della squadra amaranto, partito nel modo peggiore proprio nell’anno in cui ci si aspettava un percorso diverso.

Dopo quattro giornate, il bilancio parla chiaro: quattro punti conquistati, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. A pesare non sono solo i numeri, ma soprattutto le prestazioni altalenanti e un atteggiamento della squadra giudicato poco convincente.

Un calendario in salita

Il momento è delicato e il calendario non aiuta. Domenica gli amaranto saranno impegnati sul campo del Savoia, una trasferta complicata, resa ancor più difficile dalla crescita recente dei campani e da un ambiente che si preannuncia caldo.

Un altro dato che fotografa il clima è la risposta della tifoseria. Solitamente presente in massa, soprattutto fuori casa, ad ora registra numeri sono molto bassi: risultano venduti poco più di 30 biglietti per il settore ospiti. È vero, siamo solo a venerdì e ci sono ancora margini per un incremento, ma l’inizio è fiacco oltre a rappresentare quella di Torre Annunziata, la trasferta più lontana.

Un passaggio decisivo

Per la Reggina quella di domenica e già una sfida spartiacque. Servirà una prova d’orgoglio per rimettere in piedi una stagione partita male e provare a ricucire lo strappo con una tifoseria che, fino a poche settimane fa, sognava ben altri scenari.