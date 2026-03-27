Reggina-Enna: rinviata la gara che si sarebbe dovuta giocare nell’anticipo di Pasqua
La richiesta arriva dalla società ospite. Amaranto attesi da un'altra lunga pausa
27 Marzo 2026 - 13:58 | Redazione
A seguito di richiesta della Società Enna e preso atto della convocazione di due tesserati nella Nazionale maggiore “Ciad”, si dispone che la gara REGGINA – ENNA, Campionato Serie D 2025 / 2026, inizialmente programmata per giovedì 2 aprile 2026, venga rinviata a mercoledì 15 aprile 2026 con inizio alle ore 15.00.