Reggina-Enna: la probabile formazione amaranto. Pochi dubbi per Trocini

La Reggina torna al Granillo. L’ultima volta è stata sconfitta e anche di quelle pesanti, avendo perso contro la capolista Siracusa in un match che potrebbe aver deciso la stagione, anche se si spera non sia così. Mister Trocini non dovrebbe modificare assetto e calciatori da mandare in campo.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Adejo, Girasole, Cham (Ndoye); Barillà, Laaribi, Porcino; Ragusa, Renelus, Barranco. All. Trocini