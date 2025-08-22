Reggina: un altro ex in visita al centro sportivo S. Agata
Uno dei grandi protagonisti della seconda promozione in serie A
22 Agosto 2025 - 13:57 | Redazione
Qualche settimana addietro al centro sportivo S. Agata si è visto l’indimenticato capitano e bandiera della Reggina Maurizio Poli. Oggi è stata la volta di un attaccante che nell’anno della seconda promozione in serie A, insieme a Davide Dionigi, è stato grande protagonista di quella Reggina, soprattutto per quello che riguarda le preziose reti realizzate, Gianluca Savoldi (37 presenze, 15 gol).
Foto di gruppo con la Reggina di oggi e il messaggio della società: “Una visita speciale. Bomber Savoldi è passato a salutare i nostri ragazzi in vista della nuova stagione ormai alle porte“.
Gianluca Savoldi si trova a Reggio Calabria, sarà ambasciatore del settore giovanile del Val Gallico con la conferenza stampa di presentazione in programma oggi alle ore 18 presso il Bar Winner (Gallico – RC).