Reggina: un altro ex in visita al centro sportivo S. Agata

Qualche settimana addietro al centro sportivo S. Agata si è visto l’indimenticato capitano e bandiera della Reggina Maurizio Poli. Oggi è stata la volta di un attaccante che nell’anno della seconda promozione in serie A, insieme a Davide Dionigi, è stato grande protagonista di quella Reggina, soprattutto per quello che riguarda le preziose reti realizzate, Gianluca Savoldi (37 presenze, 15 gol).

Foto di gruppo con la Reggina di oggi e il messaggio della società: “Una visita speciale. Bomber Savoldi è passato a salutare i nostri ragazzi in vista della nuova stagione ormai alle porte“.

Gianluca Savoldi si trova a Reggio Calabria, sarà ambasciatore del settore giovanile del Val Gallico con la conferenza stampa di presentazione in programma oggi alle ore 18 presso il Bar Winner (Gallico – RC).