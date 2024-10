Reggina, Falcomatà: ‘Gallo ha riportato entusiasmo. Ce la giocheremo fino in fondo’

Al taglio del nastro per l’inaugurazione dello Store Amaranto, c’era anche il sindaco della città Giuseppe Falcomatà. Al fianco di Gallo nel momento in cui i tifosi acclamavano il presidente nella piazza del Duomo praticamente gremita il primo cittadino osservata con attenzione ed ammirazione: “Mi sembra di rivedere la piazza del 13 giugno del 1999, anche se in quella circostanza si era a Piazza del Popolo, ma gli sguardi sognanti, speranzosi sono gli stessi.

Reggio Calabria vuole vincere, Reggio vuole tornare a sognare, l’arrivo del presidente Gallo ha riportato ambizioni ed entusiasmo. La Reggina è diventata argomento all’ordine del giorno in ogni angolo della città, nei bar, nelle piazze, questo negli ultimi anni si era un pò perso.

Chiedevo a mister Cevoli riguardo le condizioni fisiche della squadra. Mi ha detto che stanno benissimo, tutti recuperati e con uno spogliatoio unito. C’è una tifoseria intera che spingerà la squadra in questi play off e secondo me ce la giocheremo fino in fondo”.

