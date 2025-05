La Reggina e la politica: il pensiero del sindaco Falcomatà

Nel corso della trasmissione “Momenti Amaranto“, si è parlato con il sindaco Falcomatà anche delle polemiche che negli ultimi anni si sono scatenate per la vicinanza ritenuta eccessiva della politica alla Reggina:

“Il binomio politica e calcio, non ha mai portato da nessuna parte. Il sindaco, quando va allo stadio, è tifoso e in questa stagione ho visto quasi tutte le partite, saltandone poche e tra queste proprio quella con il Siracusa. Diverse volte il patron Ballarino ed il dg Praticò mi hanno invitato ad andare negli spogliatoi a salutare la squadra. Non ho mai varcato quella soglia, quello è un luogo sacro e chi ha giocato a calcio lo sa“.

Non si devono inquinare e confondere le acque. La vicinanza si deve dimostrare in altri contesti, per esempio favorendo gli investimenti sulle strutture. Dalla Federazione non c’è un atteggiamento contrario verso la Reggina, non c’è un pregiudizio verso la città, la tifoseria o altro. Se sarà necessario, le istituzioni faranno sentire la propria voce. Chi pensa che la Reggina possa essere ripescata in C per il peso politico di un sindaco, di un presidente della regione o di altra figura, allora non sa come funziona l’ordinamento giuridico. La politica non deve incidere sul calcio, ma il calcio può incidere sulla politica”.