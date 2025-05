Reggina: il sindaco Falcomatà sul centro sportivo S. Agata e il Granillo

Nel corso della trasmissione “Momenti Amaranto” in onda su VideoTouring, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha parlato anche di centro sportivo S. Agata e Granillo:

“Per quello che riguarda il centro sportivo Sant’Agata, dopo la conferenza dei servizi, approveremo la delibera in Consiglio Metropolitano, poi ci sarà il bando. Se c’è un’offerta pari o superiore, il proponente ha diritto a pareggiare l’offerta. Se qualcuno ha chiesto informazioni? E’ possibile ma non saprei dire se questo è successo, non seguo direttamente. Il progetto è presentato da Reggina e Soseteg”.

Stadio Granillo

“Con la riapertura del cantiere, si completa un investimento di oltre 10 milioni di euro, partito con i lavori in Triibuna Ovest, i seggiolini, la realizzazione di una pedana molto agevole per i disabili. Ora c’è l’intervento sulle torri faro”.