Reggina-Favara: c’è la designazione del direttore di gara

Domenica la serie D torna in campo. La Reggina, dopo aver chiuso il 2025 con cinque vittorie consecutive, punta alla sesta contro il Favara, ricordando anche quell’amarissimo esordio stagionale. Ci sono state le designazioni arbitrali: “Reggina-Favara, gara valida per la diciottesima giornata del girone I della serie D, in programma domenica 4 gennaio ore 14.30 allo stadio Granillo, sarà diretta dal signor Luca Pasqualini di Macerata, il quale sarà coadiuvato dai signori Paulo Ndoja di Bassano del Grappa e Alex Scaldaferro di Vicenza“.