Reggina-Favara: sarà ‘Giornata Amaranto’. Pagano tutti. I prezzi nei vari settori

“In seguito ai numerosi appelli ricevuti dai nostri abbonati, il patron della Reggina, Antonino Ballarino e il presidente Virgilio Minniti hanno deciso di soprassedere alla Giornata Amaranto, indetta per la gara con la Vibonese, riprogrammandola all’ultima partita di campionato tra Reggina-Castrum Favara del 27 aprile 2025“.

E’ questa la prima parte del comunicato ufficiale diramato dalla società amaranto qualche giorno prima della sfida con la Vibonese, partita in cui era stata decisa la “Giornata Amaranto“. Poi le reazioni dei tifosi per la decisione ritenuta inopportuna hanno portato ad un rinvio, programmato appunto per domenica 27 aprile, quando la Reggina affronterà il Favara per l’ultima (si spera) partita al Granillo di questa stagione. L’obiettivo rimane uguale ed è quello di vincere ancora, sperando che a Siracusa non accada la stessa cosa a vantaggio degli aretusei.

La Giornata Amaranto

Gli abbonamenti stagionali non saranno validi per l’accesso alla partita e non saranno concessi accrediti di alcun genere. Restano invece validi i mini-abbonamenti sottoscritti per le ultime sei gare di campionato.

Prezzi

CURVA SUD € 10 INTERO

CURVA SUD RIDOTTO Donne, U14 e Over 65 € 7 (solo per abbonati)

TRIBUNA LATERALE € 20 INTERO

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO U14 € 10, Donne e Over 65 € 14 (solo per abbonati)

TRIBUNA CENTRALE € 30

VIP € 40

diritti di prevendita esclusi