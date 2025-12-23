Reggina, parla l’attaccante Ferraro. Il suo momento e l’aneddoto su Barillà e Adejo

"Reggio ci sta trascinando, siamo fieri di lottare insieme ai tifosi, ora ci siamo e ci saremo"

L’attaccante Luca Ferraro, quattro reti in campionato, tre sotto la gestione Torrisi, è intervenuto a radio Febea: “Ho esultato per rispetto dei miei attuali tifosi e allo stesso tempo rispettando i miei ex tifosi. Prima di essere calciatori siamo uomini e credo di essere una persona perbene, non mi aspettavo quel trattamento dai tifosi del Sambiase.

Non è stato un inizio di stagione positivo, tra infortuni ed espulsione, ma ora mi sento bene e si vede in campo. Dobbiamo guardare gara dopo gara, nient’altro. Da Enna facciamo l’abbraccio con il mister a fine partita, lui era in tribuna e volevamo renderlo partecipe per la vittoria. Reggio ci sta trascinando, siamo fieri di lottare insieme ai tifosi, ora ci siamo e ci saremo. Sentire la fiducia dei tifosi può fare tutta la differenza del mondo. Domenica scorsa al Granillo é stato bellissimo e emozionante davanti a 7mila persone.

Non mi piace quando si dice che il campionato è livellato verso il basso, secondo me ci sono tante squadre organizzate ed è difficile fare punti ogni domenica. Il girone di ritorno é altra musica, a questo punto tutte le squadre sono in lotta per un obiettivo, ogni domenica è una battaglia.

“Barillà? Per me é una sorta di divinità, alla PlayStation prendevo la Reggina e c’erano Adejo e Barillà, Nino é un ragazzo straordinario”.