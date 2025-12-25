Reggina: Fofana ci crede e indica la vera rivale degli amaranto

Il centrocampista Fofana, che ha impressionato da subito e compagno ideale di Laaribi sulla mediana a due disegnata da Torrisi, indica la strada da seguire e l’obiettivo da raggiungere. Parla a Gazzetta del Sud.

“Non esaltiamoci, il percorso è ancora lungo. Il nostro obiettivo è preparare curando ogni dettaglio le partite e per farlo si dovrà lavorare duramente nel corso della settimana. Il girone d’andata è stato chiuso con cinque successi consecutivi e senza subire reti, a conferma che si è sulla strada giusta. Alla ripresa sarà vietato commettere passi falsi, non possiamo permettercelo.

Viviamo alla giornata senza guardare troppo lontano. Stiamo già pensando al match col Favara, bisognerà riscattare il ko dell’andata. Le rivali? Le rispettiamo però non le temiamo. Forse la Nissa qualcosa in più rispetto alle altre due.

“Se mi avesse cercato un’altra formazione di serie D non avrei accettato. Mi ha voluto fortemente mister Torrisi che già voleva portarmi a Trapani. Ma rifiutai di andare in Sicilia, avevo tante offerte e decisi, quindi, di guardare altrove. Oltre al tecnico, mi ha chiamato pure il direttore Bonanno. Ci siamo confrontati, ero svincolato e ho subito firmato. Per fortuna ho trovato a Reggio un ambiente sano”.