Reggina: dopo la rimonta, la continuità. Il programma alla ripresa e la classifica
Gli amaranti ripartiranno dal Granillo. Impegni non facili per la dirette concorrenti
25 Dicembre 2025 - 10:34 | Redazione
Una fine d’anno che cambia prospettive e restituisce senso a un campionato che, fino a poche settimane fa, sembrava aver preso un’altra direzione. La Reggina chiude il 2025 con una rimonta concreta, costruita passo dopo passo, che la riporta a meno quattro dalla vetta e rimette ufficialmente tutto in discussione.
Un risultato figlio di più fattori. Da un lato il filotto di prestazioni positive degli amaranto, dall’altro la frenata delle battistrada, che ha accorciato sensibilmente le distanze in classifica. Un incastro che, oggi, consente alla Reggina di guardare al girone di ritorno con uno spirito diverso.
Il cambio di passo porta una firma chiara: quella di Torrisi. Il tecnico ha saputo rimettere ordine, dare un’identità alla squadra e soprattutto ricompattare un gruppo che sembrava smarrito. Le sue scelte hanno inciso, ma a fare la differenza è stata anche la risposta dei calciatori. Disponibilità, sacrificio e attenzione hanno trasformato il volto della squadra, restituendo solidità e continuità.
Ora la pausa. Una sosta che arriva nel momento giusto, dopo settimane di rincorsa e pressione, utile per ricaricare energie fisiche e mentali. Il campionato tornerà il 4 gennaio, data che segnerà l’inizio di un nuovo anno e, per la Reggina, di una fase decisiva della stagione.
Il 2026 si aprirà con un obiettivo preciso: proseguire su quanto costruito nell’ultima parte del 2025. La classifica, oggi, racconta una storia diversa. E il campionato, che sembrava indirizzato, è di nuovo aperto.
Il programma della prima di ritorno
Athletic Palermo – Messina
Acireale – Vigor Lamezia
Gela – Savoia
Enna – Ragusa
Milazzo – Nissa
Paternò – Vibonese
Reggina – Favara
Sambiase – Gelbison
Sancataldese – Nuova Igea
La classifica
- Savoia 31
- Nuova Igea 31
- Nissa 31
- A. Palermo 29
- Milazzo 28
- Reggina 27
- Sambiase 25
- Gela 25
- Gelbison 23
- Vibonese 22
- Sancataldese 19
- Vigor Lamezia 18
- Acireale 17
- Favara 17
- Ragusa 16
- Enna 15
- Messina (-14) 14
- Paternò 10