Reggina: dopo la rimonta, la continuità. Il programma alla ripresa e la classifica

Una fine d’anno che cambia prospettive e restituisce senso a un campionato che, fino a poche settimane fa, sembrava aver preso un’altra direzione. La Reggina chiude il 2025 con una rimonta concreta, costruita passo dopo passo, che la riporta a meno quattro dalla vetta e rimette ufficialmente tutto in discussione.

Un risultato figlio di più fattori. Da un lato il filotto di prestazioni positive degli amaranto, dall’altro la frenata delle battistrada, che ha accorciato sensibilmente le distanze in classifica. Un incastro che, oggi, consente alla Reggina di guardare al girone di ritorno con uno spirito diverso.

Il cambio di passo porta una firma chiara: quella di Torrisi. Il tecnico ha saputo rimettere ordine, dare un’identità alla squadra e soprattutto ricompattare un gruppo che sembrava smarrito. Le sue scelte hanno inciso, ma a fare la differenza è stata anche la risposta dei calciatori. Disponibilità, sacrificio e attenzione hanno trasformato il volto della squadra, restituendo solidità e continuità.

Ora la pausa. Una sosta che arriva nel momento giusto, dopo settimane di rincorsa e pressione, utile per ricaricare energie fisiche e mentali. Il campionato tornerà il 4 gennaio, data che segnerà l’inizio di un nuovo anno e, per la Reggina, di una fase decisiva della stagione.

Il 2026 si aprirà con un obiettivo preciso: proseguire su quanto costruito nell’ultima parte del 2025. La classifica, oggi, racconta una storia diversa. E il campionato, che sembrava indirizzato, è di nuovo aperto.

Il programma della prima di ritorno

Athletic Palermo – Messina

Acireale – Vigor Lamezia

Gela – Savoia

Enna – Ragusa

Milazzo – Nissa

Paternò – Vibonese

Reggina – Favara

Sambiase – Gelbison

Sancataldese – Nuova Igea

La classifica