Reggina: tra due giorni si riparte. L’entusiasmo c’è, l’attaccante ancora no

Dopo una chiusura di girone che ha cambiato il volto della stagione, la Reggina prova a ripartire senza perdere ritmo. Le cinque vittorie consecutive hanno riaperto il campionato, cancellando in parte un avvio disastroso e restituendo fiducia a squadra e ambiente.

Il gruppo ha usufruito di alcuni giorni di meritato riposo, utili per smaltire le energie spese nell’ultimo intenso periodo. La ripresa degli allenamenti è fissata per domenica 28, con l’obiettivo di preparare al meglio il match di ritorno al Granillo contro il Favara.

Come spesso accade, resta da capire quanto la sosta possa incidere su una squadra reduce da risultati positivi. Rifiatare era necessario, ma ora servirà ritrovare subito concentrazione e continuità. Alla ripresa, però, mister Torrisi dovrà fare i conti sicuramente con una nuova assenza. Difficile il recupero di Rosario Girasole, fermo dopo l’infortunio che inizialmente aveva destato forte preoccupazione e che si è rivelato una microfrattura alla scapola. Per lui sono necessari ancora alcuni giorni di riposo assoluto, ricordando che ci si era lasciati con Barillà, Porcino e Adejo ai box, mentre Salandria ha scontato i tre turni di squalifica.

Capitolo mercato. Il nuovo attaccante, richiesto più volte dal tecnico, non è ancora arrivato. La società continua a lavorare, ma le difficoltà non mancano dopo la pista Alagna sfumata e le scelte del Fasano su Barranco. I nomi accostati accostati nei giorni scorsi quelli di Castro della Sancataldese e di Ciro Foggia, ex Scafatese e da poco svincolato dall’Heraclea, ma al momento non ci sono sviluppi concreti.

Oltre all’attaccante, la dirigenza è alla ricerca anche di un centrocampista con caratteristiche precise, utile ad alzare il livello qualitativo del reparto. La Reggina riparte così, tra fiducia ritrovata e nodi ancora da sciogliere. Il campo, come sempre, dirà se la rincorsa potrà continuare.