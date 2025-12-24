Con Torrisi la Reggina è prima in classifica. Il percorso, i punti conquistati

La Reggina ha rialzato la testa. Se sia stato tardivo o il momento giusto per farlo lo dirà solo il finale di stagione, ma i segnali arrivati nelle ultime settimane sono chiari e impossibili da ignorare.

Le cinque vittorie consecutive hanno cambiato il clima. L’ambiente è tornato sereno e i tifosi possono vivere un Natale più tranquillo, con la speranza che la ripartenza, coincidente con l’inizio del girone di ritorno, mantenga lo stesso ritmo.

Il cambio di marcia è certificato dai numeri. Dopo un avvio altalenante, le nove partite con Torrisi in panchina hanno fruttato 19 punti. Un rendimento che ha permesso agli amaranto di ridurre il distacco dalla vetta da undici a quattro lunghezze, riaprendo scenari che fino a poche settimane fa sembravano compromessi.

In questo scorcio di campionato, insieme al Milazzo, la Reggina è la squadra che ha raccolto di più. Sei vittorie (Sancataldese, Enna, Gela, Paternò, Milazzo, Sambiase) e un pareggio (Acireale), con due sconfitte, entrambe maturate al Granillo contro Nuova Igea e Athletic Palermo. Un ruolino che a partire dalla fine di novembre testimonia solidità, continuità e una nuova identità.

Ora l’attenzione si sposta sul mercato. L’attesa è tutta per l’arrivo di un attaccante. Torrisi lo ha detto chiaramente: serve e arriverà. Alagna e Barranco erano i primi obiettivi, ma il primo ha scelto la Nissa, mentre il secondo sembra restare al Fasano, come confermato dal suo presidente. La dirigenza è al lavoro per individuare il profilo giusto.

Il campionato è ancora lungo. La Reggina, però, ha rimesso la testa fuori dall’acqua. E adesso guarda avanti con rinnovata fiducia.