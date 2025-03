Reggina: il pensiero di Lillo Foti e quello di Francesco Cozza’

L’incontro con il presidente Lillo Foti e Francesco Cozza, nel corso della manifestazione “Il Calcio è Arte” con quest’ultima ha regalato nel giorno della sua chiusura, un bellissima giornata dedicata alla storia della Reggina: “Quando si parla di Reggina è un piacere e un dovere essere presenti. Siamo legati a questo sentimento a vita, una cosa che ci appartiene e alla quale apparteniamo e per grande rispetto siamo qua.

La Reggina è un tango argentino, accompagnato da un qualcosa di romantico, sentimentale di grande passione. Il momento più bello? Sono innumerevoli, tutti importanti dal più piccolo a quello più grande. Ogni momento ci appartiene”.

Francesco Cozza: “E’ bellissimo rivedere tanti amici dopo tanto tempo. Ogni stagione è stata particolare e da ricordare, compresi i due spareggi quello perso e quello vinto per la permanenza in serie A o la promozione dalla B alla massima serie. In tutte le partite decisive, c’è stato sempre il mio zampino e per me credo sia la cosa più bella perchè i tifosi lo ricorderanno per sempre. Ogni calciatore ha dato il proprio contributo. Il resto lo racconta la storia. Spero che la Reggina possa raggiungere il proprio obiettivo perchè questo attuale non è il calcio che merita Reggio Calabria“.