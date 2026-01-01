Reggina: il futuro passa da gennaio. Il programma di tutte le gare – FOTO

La Reggina ha riacceso le proprie speranze di promozione grazie a un’imponente serie di cinque vittorie consecutive, che hanno permesso alla squadra di mister Torrisi di risalire la classifica e recuperare terreno sulle avversarie. Nonostante la rincorsa sia ancora difficile, la situazione attuale è decisamente più promettente rispetto a qualche mese fa, quando sembrava che il campionato fosse ormai compromesso.

Il mese di gennaio si preannuncia fondamentale per le sorti della squadra amaranto. Il tecnico ha ribadito più volte che neanche un secondo di ogni partita può essere sbagliato, invitando i suoi ragazzi a essere sempre sul pezzo con determinazione, concentrazione e… ferocia. La squadra dovrà affrontare un calendario impegnativo, che potrebbe essere cruciale per il proseguimento della stagione.

La prima sfida in programma vedrà la Reggina ospitare il Favara al Granillo, un match che deve essere vinto a tutti i costi per consolidare la risalita. Subito dopo, gli amaranto affronteranno una trasferta delicata a Caltanissetta contro la Nissa, avversaria tra le più insidiose per il cammino degli amaranto ma già battuto all’andata. Poi la Vibonese a Reggio, altro ostacolo da superare per continuare la scalata, mentre la trasferta contro la Gelbison chiuderà il mese di gennaio.

Gennaio, quindi, si configura come un mese fondamentale. La Reggina avrà l’occasione di ribadire il proprio valore, ma avrà addosso anche il peso e la responsabilità di non sbagliare nulla. Mister Torrisi ha ribadito che non ci potranno essere margini di errore: ogni partita sarà una finale. Siamo a un punto di svolta della stagione, con la Reggina chiamata a rispondere presente per continuare a coltivare le proprie ambizioni.

Il programma delle gare