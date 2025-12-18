Reggina premiata al ‘Gran Galà dello Sport Dilettantistico’

Nella suggestiva cornice del Palazzo della Cultura di Pizzo Calabro, il Club è stato premiato nel corso del “Gran Galà dello Sport Dilettantistico”, evento organizzato da “Salotto Dilettanti“.

Il riconoscimento è stato conferito per la storia, il prestigio e il blasone che la Reggina ha costruito nel tempo, rappresentando con continuità e valore l’intera Regione Calabria nel panorama calcistico nazionale.

Il premio è stato ritirato dal Direttore Generale Giuseppe Praticò, che ha dichiarato: “Ci siamo complicati la vita partendo a rilento, ma oggi sembra che abbiamo trovato la giusta quadra.

Crediamo fortemente nel percorso intrapreso: il campionato è ancora lungo e la voglia di riportare la Reggina tra i professionisti è grande. Stiamo lavorando intensamente sotto ogni aspetto.

A livello societario è stata costruita una struttura solida e importante, con investimenti significativi anche sul Centro Sportivo Sant’Agata, da sempre fiore all’occhiello della Reggina. I presupposti ci sono e guardiamo al futuro con fiducia”.