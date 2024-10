Reggina, Gallo illumina anche il Granillo

Durante il momento goliardico dell’assaggio del panino con le frittole, il Presidente Luca Gallo ha annunciato un’ottima notizia per i tifosi amaranto affezionati ai propri beniamini che all’Oreste Granillo potranno godere delle partite maggiormente informati grazie ad un nuovo maxi-schermo di ultima generazione.

Acceso durante i periodi aurei della serie A con tanto di foto dei propri campioni, per eccesso di costi di manutenzione è andato in disuso. Nella filosofia di voler far bene del nuovo Presidente, presto lo stadio ritornerà agli antichi splendori, già dal 13 febbraio in occasione di Reggina – Potenza, prossima partita in casa degli amaranto.