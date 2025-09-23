Reggina-Gelbison: i convocati amaranto sono ventidue
Ancora fuori Fomete e Zenuni, c'è Lagonigro ma da capire le condizioni del portiere, torna Girasole R.
23 Settembre 2025 - 18:35 | Comunicato Stampa
Sono 22 i calciatori convocati da mister Bruno Trocini per la 4ª giornata di campionato con la Gelbison:
Portieri: Boschi, Druetto, Lagonigro,
Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Gatto, D. Girasole, R. Girasole, Palumbo
Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Grillo, Montalto, Ragusa