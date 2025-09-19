City Now

Reggina-Gelbison: il turno infrasettimanale si gioca di sera

Decisione condivisa dalle due società. Torna il fascino delle notturne

19 Settembre 2025 - 13:28 | Redazione

Granillo illuminazione tribuna

Domenica la Reggina affronterà in trasferta la Vibonese, a distanza di tre giorni, invece, si scenderà in campo per il primo turno infrasettimanale con una novità: “A ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, si comunica il posticipo dell’orario di inizio della gara Reggina-Gelbison, in programma mercoledi 24 settembre 2025 alle ore 20.30“.

