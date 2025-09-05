Reggina: i giovani Chirico e Fomete. Il percorso, gli obiettivi, gli idoli

“Mi presento“. All’interno della rubrica ideata dall’ufficio stampa della Reggina, c’è spazio anche per i giovani amaranto: Chirico: “Per me la Reggina è una vera e propria famiglia. Sono qui sin dal piccolo, ho calcato tutti i campi del S. Agata ed essere arrivato a quello della prima squadra per me è motivo di orgoglio. Nella mia piccola carriera, visto che sono molto giovane, per adesso il momento più significativo l’amichevole che la Reggina ha giocato contro la Salernitana. E’ stata una delle emozioni più importanti della mia vita. Il mio idolo calcistico da tifoso milanista è Ronaldinho, il suo estro, le qualità tecniche e mentali. Il mio sogno nel cassetto, prima che da giocatore direi da grande tifoso, è quello di riportare la Reggina nelle categorie che merita, sperando di poter indossare a lungo questa maglia“.

Fomete: “Ho scelto la Reggina per il suo grande passato, per la storia che ha, è stato facile dire si a questa opportunità che si è creata. L’amichevole contro la Salernitana la inserisco come uno dei momenti più importanti del mio percorso. C’è stata l’opportunità di confrontarmi con calciatori di categoria superiore. Calciatori a cui mi ispiro? Alfonso Devis, giocatore molto forte, cerco sempre di “rubare” qualcosa. E’ stato mio padre a trasmettere questa grande passione, mi ha sempre seguito e lo fa ancora“.