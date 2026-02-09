Reggina, Domenico Girasole: il capolavoro, la gioia, la dedica

Il gol vittoria è di Domenico Girasole, dopo due grandi occasioni fallite. La prodezza del difensore è di rara bellezza balistica e soprattutto quando vale tre punti, realizzata al novantesimo, la gioia si moltiplica: “Avevo avuto due occasioni di testa prima, ma non era stato bravo a impattare sul pallone, potevo fare sicuramente meglio. Sono riuscito a riscattarmi proprio al novantesimo. L’aspetto del singolo passa in secondo piano, conta il gruppo e tutti insieme dobbiamo raggiungere quell’obiettivo che inseguiamo da tre anni.

La sintonia con Rosario non ha bisogno di essere allenata, nasce spontanea, basta uno sguardo. Il gol e la vittoria voglio dedicarli oltre che ai nostri tifosi, anche a Demetrio Sartiano, un ragazzo di 18 anni che purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia contro un male. Era un grande tifoso amaranto”.