Reggina: D. Girasole, risoluzione consensuale del contratto. Stavolta senza colpi di scena

Capitolo chiuso, stavolta senza ulteriori colpi di scena. Domenico Girasole ha firmato la risoluzione consensuale del contratto che lo legava alla Reggina. Il difensore lascia la maglia amaranto dopo tre stagioni, vissute purtroppo per lui e per la squadra nell’inferno della Serie D e dopo aver iniziato la quarta senza essere più uno dei protagonisti principali. Un avvio di campionato con poco spazio, ma con la capacità di lasciare comunque il segno. Contro l’Avola, pochi secondi dopo il suo ingresso in campo, Girasole aveva messo la firma sul definitivo 3-0, con un gol dei suoi: calcio d’angolo e colpo di testa vincente.

Poi la gara contro la Nissa, giocata a seguito dell’infortunio occorso a Baldan. Una prestazione convincente, che sembrava poter rappresentare un nuovo punto di partenza. E invece, poco dopo, la decisione di lasciare la Reggina. Una scelta inattesa per molti, probabilmente anche sofferta per un calciatore, reggino, che ha vestito l’amaranto per oltre tre stagioni, condividendo speranze, delusioni e tentativi di risalita. Adesso le strade si separano definitivamente. Domenico Girasole è libero di iniziare una nuova avventura (in serie C), mentre la Reggina, così come annunciato dal Ds Romairone, è pronta a ufficializzare Luca Bruno, difensore esperto proveniente dalla Nissa.