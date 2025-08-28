Reggina, emozione per i fratelli Girasole: ‘Realizzato il sogno di nostro padre’

Presentati insieme, come se fosse scritto nel destino. Rosario e Domenico Girasole indosseranno la stessa maglia, quella della Reggina, quella della loro città, quella che li ha visti crescere e che il loro papà amava.

L’accoglienza del pubblico è stata calda, sincera, con qualche battuta a stemperare l’emozione. Rosario ha scherzato: “Io sono più forte di Domenico…” ha detto ridendo. Domenico invece ha toccato le corde del cuore: “Realizziamo il sogno di nostro padre, che era quello di vederci giocare insieme. È un’emozione indescrivibile per me. Mi dispiace che non possa essere qui, ma so che ci guarda da lassù“.

Un momento intenso, che ha reso la presentazione della squadra ancora più speciale.