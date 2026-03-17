Reggina: Franco Iacopino sugli amaranto, il caso Igea Virtus e l’Acireale di Cozza

Il punto di vista dello storico dirigente della Reggina Franco Iacopino su Gazzetta del Sud: “Sette punti non sono pochi, la ha comunque il dovere di crederci. Dovesse vincere entrambi gli scontri diretti, ne ha le possibilità, tornerebbe in corsa per la promozione diretta.

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Nel calcio ne ho viste tante di rimonte. Aggiungo che la formazione amaranto ha le potenzialità per arrivare fino in fondo. Forse non ci voleva il rinvio, anche se le condizioni del terreno erano proibitive. Onestamente non si poteva giocare e l’arbitro ha giustamente mandato tutti negli spogliatoi.

La rincorsa continua porta inevitabilmente a uno spreco significativo di energie mentali e fisiche. Credo sia stato normale avere avuto un leggero calo.

Al momento evidenzio che l’Athletic Palermo sia leggermente avvantaggiato. Avere nella struttura societaria un dirigente illuminato come Giorgio Perinetti aiuta parecchio. Nella rosa ci sono cinque argentini, più il nostro Ciccio Bova che ci siamo lasciati sfuggire“.

L’Acireale di Cozza al Granillo

“Non ci sono sfide dall’esito scontato. Ciccio (Cozza) è ambizioso e proverà a sorprendere la sua ex squadra. Se riuscirò andrò allo stadio. Restituzione punti all’Igea Virtus? Il regolamento parla chiaro e non ammette ignoranza. Al netto del -5, il rendimento dei giallorossi ha sorpreso anche me“.