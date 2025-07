Reggina, Iacopino: ‘Clima di forte litigiosità, facciamo tutti un passo in avanti’

Presente come ospite nella trasmissione “Momenti Amaranto” in onda su Videotouring, l’ex dirigente della Reggina Franco Iacopino ha voluto dire la sua rispetto a quanto sta accandendo in questo momento attorno alla squadra amaranto: “E’ doveroso da uomo di campo, per quello che mi riguarda, prima di ogni cosa rivolgere un grande in bocca al lupo a società, tecnico, calciatori per la stagione che si andrà a disputare. L’altra considerazione che voglio fare, riguarda il mio personale rammarico per un clima che avverto attorno alla Reggina che non è di divisione ma di litigiosità.

Leggi anche

Credo che ognuno di noi sia libero di esprimere le proprie idee, formulare delle critiche, nel rispetto dei ruoli soprattutto e senza andare oltre. In questa fase, a tutti i livelli, rientrando a Reggio Calabria dopo circa venti anni, riscontro come detto un clima di litigiosità e questo è un vero peccato in una città che di suo è bellissima. Si sta innescando una situazione pericolosa, invito tutti a fare un passo in avanti, sarebbe già una grande vittoria, ancor prima di quella del campionato”.