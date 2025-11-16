Reggina, Iacopino: ‘Delusione, amarezza e preoccupazione’

L’analisi del dottore Iacopino a radio Febea dopo l’ennesima sconfitta: “Delusione, amarezza, preoccupazione. Mi auguro che chi comanda faccia un esame profondo su tutto. Il secondo tempo soprattutto è stato imbarazzante, noi tifosi guardiamo la prestazione. Le responsabilità sono di tutti, a cascata, i fattori sono tanti che hanno portato a questo.

Leggi anche

Il campo è giudice unico e inappellabile e le prestazioni sono quelle che stiamo vedendo. A prescindere dalle carenze in organico che sono evidenti, ci sono problemi seri a livello psicofisico. Può anche essere che questa proprietà non sia capace, ma ci vuole chi li sostituisca eventualmente in maniera concreta”.