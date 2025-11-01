Reggina-Nuova Igea: i convocati amaranto sono 23
Importanti recuperi per mister Torrisi
01 Novembre 2025 - 14:50 | Redazione
Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con la Nuova Igea Virtus:
Portieri: Boschi, Druetto, Lagonigro
Difensori: Adejo, Distratto, Fomete, Gatto, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta
Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria.
Attaccanti: Chirico, Di Grazia, Edera, Grillo, Montalto, Palumbo, Pellicanò
Non convocati: Rizzo, Zenuni
Indisponibili: Ferraro, Ragusa
Squalificati: Blondett