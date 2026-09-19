Reggina: non si svuota l’infermeria, gli indisponibili. Marchionni parla di Lotito

Nel corso della conferenza stampa, mister Marchionni ha parlato degli indisponibili e di Claudio Lotito: “Purtroppo non riusciamo ancora a recuperare Franchini, Reis e Guida, ovviamente Palmieri mentre per Lancini è tutto ok. Lotito controlla sempre quello che fa la Reggina e vi posso dire che lo fa anche durante la settimana, non solo quando si gioca. Pur essendo a distanza è vigile ed è contento di quello che stiamo facendo. Lui ha costruito una squadra per vincere e i ragazzi stanno rispondendo anche se siamo solo alla terza gara. I tifosi? Voi l’affetto verso la squadra lo conoscete da sempre, noi lo stiamo vivendo adesso e io l’ho vissuto anche da avversario. Dopo tre giornate presentarsi in trasferta in così tanti è un segnale. Stanno vedendo qualcosa di diverso, tutti insieme per un solo obiettivo, dimentichiamo i tre anni precedenti, perchè tutti vogliamo arrivare a raggiungere la promozione. E’ certamente una spinta in più per fare il massimo e nel migliore dei modi. Ed è chiaro che a loro vogliamo regalare una gioia“.

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