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Reggio, mondo della pallavolo in lutto per la prematura scomparsa di Sofia

Il cordoglio del Comitato Territoriale Fipav Reggio Calabria per la giovane giocatrice

19 Settembre 2026 - 11:41 | Comunicato stampa

sofia barreca

Il mondo della Pallavolo Reggina è attonito e piange l’improvvisa scomparsa della giovane Sofia Barreca, atleta della ASD Pallavolo Futura 2001.

In questo triste momento, il Comitato Territoriale Fipav Reggio Calabria, in ogni sua componente, si stringe attorno alla famiglia di Sofia con profondo cordoglio.

“R.I.P.”.

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