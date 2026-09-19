Reggina: Marchionni presenta il match con la Vigor Lamezia, poi su Vargas e il messaggio al campionato

Conferenza stampa di presentazione del match che la Reggina giocherà sul campo della Vigor Lamezia. Mister Marchionni: “La squadra è importante, si può migliorare sempre, su tanti aspetti, ma se continua a far vedere quello che sta facendo vedere, è certamente una buona base di partenza. I giovani devono farsi trovare pronti quando vengono chiamati in causa, ci sono giocatori poi di esperienza e che hanno già vinto i campionati. In questa settimana corta c’è stato poco da lavorare perchè sono consapevoli e poi c’è armonia e voglia di sacrificarsi, ricerca della perfezione che forse non si potrà mai raggiungere.

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Lagonigro sta dimostrando il suo valore, ricordiamoci che è un 2006. Prima di essere calciatore della Reggina è un tifoso e questo ti dà qualcosa in più. Nel calcio gli errori ci possono stare e lui li sta superando con la giusta mentalità. Il campo del Lamezia non è buono nè per noi nè per loro, certo avremmo voluto giocare su un terreno di gioco migliore, ma non deve essere un alibi. Toscano tre partite? E’ un 2008, non credo sia un problema, sta bene, è in un momento positivo, quando la testa gira le forze si riescono a recuperare. Dall’attaccante si chiede sempre il gol, Magrassi come gli altri sta dando un contributo anche in fase di non possesso. Ha fatto altre categorie anche per questo.

Il messaggio al campionato? Noi abbiamo l’obbligo di dimostrare sempre che vogliamo raggiungere l’obiettivo e ragionare di partita in partita sapendo che nessuno regala nulla. Se riusciamo a fare questo non avremo problemi. La Reggina ha una buona struttura, ma anche i più piccolini si fanno rispettare. In base alle situazioni possiamo variare gli uomini, ma non esiste una squadra titolare, mi baso con il mio staff su quello che succede durante la settimana. Nessuno si può accontentare.

Io rispetto sempre l’avversario e non sottovaluto nulla. Li abbiamo sempre studiati, così è anche per la Vigor Lamezia, squadra che rispecchia il proprio allenatore che conosco, ha messo in difficoltà altre squadre e ripeto, ci vuole rispetto per tutti, pensando però sempre a se stessi. Siamo noi stessi il primo avversario. Con Vargas ci siamo affrontati diverse volte in campo e sono sicuro che trasmetterà ai suoi calciatori lo stesso spirito, daranno battaglia”.