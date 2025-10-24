Reggina, situazione infortuni: E’ mister Torrisi a dare il bollettino ufficiale

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del tecnico Alfio Torrisi, si è parlato anche di calciatori infortunati e quindi si è fatto il punto della situazione: “Edera starà fuori per due settimane, Lagonigro ha un problema al retto femorale, Ferraro starà fermo per almeno tre partite, di Ragusa sapete bene, mentre Pellicanò ha avuto un trauma distorsivo al ginocchio. Tutto ok per Rosario Girasole“.

