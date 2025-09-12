Reggina: l’infermeria al momento non si svuota, anzi…

Nell’analisi della settimana, mister Trocini oltre a parlare di quanto accaduto a livello tecnico-tattico e dal punto di vista motivazionale in occasione della partita precedente, ha dovuto prendere atto di una situazione infortuni che, purtroppo, al momento desta ancora qualche preoccupazione. Si sta provando a recuperare Porcino anche se arrivati a venerdi e mantenendo dei dubbi, c’è da pensare che difficilmente si provi a rischiarne il suo utilizzo. Scontata invece l’assenza di Edera.

Sfortunato l’esterno tornato alla Reggina con il desiderio di spaccare il mondo, in grande spolvero durante tutta la fase di preparazione e fermato prima da un virus intestinale e poi da un problema muscolare. Non dovrebbe essere nulla di serio, ma comunque precauzionalmente il calciatore rimarrà ancora a riposo.

La tegola è arrivata invece dal Girasole più giovane, Rosario. Distorsione al ginocchio, non quello operato due anni addietro. Da valutare l’entità, con la speranza che si tratti di una semplice distorsione nulla più. Contro la Nissa, però, mister Trocini recupera il difensore Blondett, assente alla prima per squalifica.