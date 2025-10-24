Reggina: una buona notizia per mister Torrisi e per l’attacco

In mezzo ai disastri di un avvio di stagione assai deludente, si sono messi in mezzo pesanti squalifiche (Ferraro e Montalto) e anche diversi infortuni.

Molti di questi ultimi sono andati a colpire soprattutto il reparto offensivo partendo da quello più serio che ha riguardato Ragusa, frattura scomposta alla spalla, e poi a seguire Ferraro, Montalto, Pellicanò ed Edera. Per quello che riguarda invece la retroguardia, si sono fermati prima Lagonigro e durante il corso della partita con la Nocerina anche il giovane Rosario Girasole. La buona notizia per mister Torrisi è il recupero di Montalto, che è tornato ad allenarsi con i compagni. Ci si affida molto all’esperto attaccante per uscire da questo brutto quanto incredibile momento. Su tutti gli altri ne sapremo di più nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio, in occasione della presentazione del nuovo allenatore Alfio Torrisi.