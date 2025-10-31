Reggina: infermeria ancora piena, solo un calciatore potrebbe recuperare

Lo aveva anticipato mister Torrisi e le previsioni trovano conferma: la Reggina dovrà ancora fare i conti con un’infermeria piena. I tempi di recupero sono quelli indicati dal tecnico e l’emergenza è concentrata quasi tutta nello stesso reparto.

Dei cinque giocatori finiti ai box, solo uno potrebbe rientrare. Lagonigro, Edera, Ferraro e Ragusa resteranno fuori anche per la prossima gara del Granillo contro la Nuova Igea. Assenze che pesano soprattutto per l’impossibilità dell’allenatore di poter avere delle alternative nel settore offensivo.

L’unica nota positiva arriva da Pellicanò, che si è riaggregato al gruppo dopo lo stop e potrebbe tornare a disposizione. La decisione finale sulla sua convocazione spetterà a mister Torrisi, che valuterà le condizioni del classe 2006 nelle prossime ore.

Non ci sarà invece Blondett, squalificato dal giudice sportivo. Un’assenza che costringerà l’allenatore a rivedere la linea difensiva e a fare affidamento su soluzioni alternative, quella più scontata sembra Adejo.

Dopo la vittoria contro la Sancataldese, la Reggina è chiamata a dare continuità, ma le scelte obbligate e le defezioni renderanno ancora più delicata la sfida contro la capolista Nuova Igea.