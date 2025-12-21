Reggina: paura per Rosario Girasole. Parla il dottore Favasulli

Momenti di grande paura all’ottavo minuto del primo tempo, quando Rosario Girasole, anticipando un avversario a tutta velocità, colpisce di testa il pallone e va a sbattere violentemente tra il cancello e la vetrata di recinzione. Si è capito subito che si trattava di qualcosa di serio dall’insistenza con la quale i giocatori reclamavano l’intervento dei sanitari e della barella. Dopo aver incerottato lo zigomo sanguinante, il difensore ha mostrato evidenti segnali di sofferenza alla spalla. Il dottore Pasquale Favasuli lo ha preso in cura ed effettuato tutti gli accertamenti del caso. Le sue parole ai microfoni di radio Febea:

Il ragazzo ha sbattuto violentemente contro la recinzione. Le tac hanno dato tutte esito negativo, c’è una piccola fratturina alla scapola, lo rimetteremo presto a disposizione.