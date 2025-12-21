Serie D: tre squadre in testa, Reggina in rimonta. Risultati e classifica

Ferraro punisce la sua ex squadra. Adesso gli amaranto si godono il Natale e poi il via al ritorno

Campionato equilibrato? Di più. Ancora una volta la capolista cade, sta succedendo praticamente con cadenza settimanale. Crollo del Savoia a Sancataldo, pareggia in casa la Nuova Igea, tutto facile per la Nissa contro il Paternò. Ma il colpo di giornata è quello della Reggina con il quinto successo consecutivo e la vetta adesso distante di soli quattro punti.

Leggi anche

I risultati della giornata

A. Palermo – Ragusa 2-1

Acireale Vibonese 2-2

Enna – Favara rinviata

Milazzo – Messina 0-0

Paternò – Nissa 0-3

Sancataldese – Savoia 3-1

Gela – Gelbison 0-2

Nuova – Igea – Vigor Lamezia 1-1

Sambiase – Reggina 0-1

La classifica