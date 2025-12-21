City Now

Serie D: tre squadre in testa, Reggina in rimonta. Risultati e classifica

Ferraro punisce la sua ex squadra. Adesso gli amaranto si godono il Natale e poi il via al ritorno

21 Dicembre 2025 - 17:12 | Redazione

Sambiase Reggina

Campionato equilibrato? Di più. Ancora una volta la capolista cade, sta succedendo praticamente con cadenza settimanale. Crollo del Savoia a Sancataldo, pareggia in casa la Nuova Igea, tutto facile per la Nissa contro il Paternò. Ma il colpo di giornata è quello della Reggina con il quinto successo consecutivo e la vetta adesso distante di soli quattro punti.

I risultati della giornata

A. Palermo – Ragusa 2-1

Acireale Vibonese 2-2

Enna – Favara rinviata

Milazzo – Messina 0-0

Paternò – Nissa 0-3

Sancataldese – Savoia 3-1

Gela – Gelbison 0-2

Nuova – Igea – Vigor Lamezia 1-1

Sambiase – Reggina 0-1

La classifica

  1. Savoia 31
  2. Nuova Igea 31
  3. Nissa 31
  4. A. Palermo 29
  5. Milazzo 28
  6. Reggina 27
  7. Sambiase 25
  8. Gela 25
  9. Gelbison 23
  10. Vibonese 22
  11. Sancataldese 19
  12. Vigor Lamezia 18
  13. Acireale 17
  14. Favara 17
  15. Ragusa 16
  16. Enna 15
  17. Messina (-14) 14
  18. Paternò 10

