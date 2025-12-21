Serie D: tre squadre in testa, Reggina in rimonta. Risultati e classifica
Ferraro punisce la sua ex squadra. Adesso gli amaranto si godono il Natale e poi il via al ritorno
21 Dicembre 2025 - 17:12 | Redazione
Campionato equilibrato? Di più. Ancora una volta la capolista cade, sta succedendo praticamente con cadenza settimanale. Crollo del Savoia a Sancataldo, pareggia in casa la Nuova Igea, tutto facile per la Nissa contro il Paternò. Ma il colpo di giornata è quello della Reggina con il quinto successo consecutivo e la vetta adesso distante di soli quattro punti.
I risultati della giornata
A. Palermo – Ragusa 2-1
Acireale Vibonese 2-2
Enna – Favara rinviata
Milazzo – Messina 0-0
Paternò – Nissa 0-3
Sancataldese – Savoia 3-1
Gela – Gelbison 0-2
Nuova – Igea – Vigor Lamezia 1-1
Sambiase – Reggina 0-1
La classifica
- Savoia 31
- Nuova Igea 31
- Nissa 31
- A. Palermo 29
- Milazzo 28
- Reggina 27
- Sambiase 25
- Gela 25
- Gelbison 23
- Vibonese 22
- Sancataldese 19
- Vigor Lamezia 18
- Acireale 17
- Favara 17
- Ragusa 16
- Enna 15
- Messina (-14) 14
- Paternò 10