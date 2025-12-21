Reggina: un sontuoso Ferraro regala altri tre punti. Campionato riaperto

Un grande primo tempo della Reggina, un sontuoso Ferraro, un rigore generosamente concesso al Sambiase e sbagliato da Sueva ed una seconda parte di grande gestione, hanno consentito alla squadra amaranto di conquistare la quinta vittoria consecutiva. Una compagine trasformata nello spirito, nell’anima, nel desiderio di combattere e portare a casa il risultato. Torrisi azzecca ancora una volta le scelte perchè alla fine insieme a Ferraro il migliore in campo è Mungo. Brutto infortunio per Rosario Girasole, costretto ad uscire anzitempo dal campo. Adesso è ufficialmente riaperto il campionato. Il Savoia ha perso, la Nuova Igea ha pareggiato.

Primo tempo

Per l’ultima sfida del 2025 e alla ricerca del quinto successo consecutivo, mister Torrisi punta su quasi tutto l’undici che appena una settimana prima ha giocato la migliore partita della stagione. E così in porta Lagonigro, davanti a lui Desiato, Rosario e Domenico Girasole, a sinistra Distratto. In mezzo ancora Laaribi e Fofana e dietro l’unica punta Ferraro, ex Sambiase, confermati Edera e Ragusa sulle corsie esterne e la novità Mungo che fungerà da trequartista.

Dopo un minuto clamorosa palla gol per la Reggina con Ferraro che colpisce dal limite, il portiere Giuliani respinge e Ragusa da due passi a botta sicura si fa parare il tiro dall’estremo difensore. Su angolo schema ben studiato con la conclusione di Mungo che sfiora il palo. Gran giocata sulla sinistra di Ragusa, palla dentro e conclusione di Edera, para ancora il portiere del Sambiase, assoluto protagonista e decisivo in questi primissimi minuti.

Al settimo per anticipare un avversario a ridosso della linea laterale, impatto fortissimo con la testa sulla recinzione di Rosario Girasole e intervento immediato dei sanitari con tutti i calciatori in campo a richiamare a gran voce la barella. Si rialza dopo diversi minuti il difensore con una vistosa fasciatura allo zigomo sinistro e un evidente dolore al fianco. E’ costretto ad uscire, al suo posto Verduci all’esordio in maglia amaranto. Dopo pochi minuti prende il giallo.

Dopo la mezz’ora viene premiata la caparbietà di Ferraro, migliore in campo. Insiste su una palla che sembrava ormai persa, scambia con Mungo e trova tempo e spazio per colpire realizzando sotto porta la quarta rete stagionale e lo 0-1 contro la sua ex squadra. Reggina in vantaggio. Ingenuità di Desiato sull’unico inserimento in area dei padroni di casa con il difensore che tocca un avversario in piena area. La spinta non è clamorosa ma è sotto gli occhi dell’arbitro. Rigore generoso e ammonizione per il difensore. Per proteste giallo anche per Girasole. Batte Sueva e palla direttamente fuori. Un minuto dopo espulso Torrisi, sale in nervosismo, spintoni e falli in campo. Al terzo di recupero punizione dal limite per la Reggina con Edera che si piazza sulla sfera. Tiro a giro fuori. Buona opportunità sprecata.

Secondo tempo

Il Sambiase butta subito dentro Kouame per dare maggiore peso alla mediana. Ci provano i giallorossi con una ripartenza al quarto minuto, finalizza Sueva ma abbondantemente fuori. E’ il momento di Di Grazia che prende il posto di uno spento Edera. Grande giocata di Mungo sulla corsia di sinistra, il suo cross che supera il portiere non trova nessuno sul secondo palo. Grande partita del centrocampista.

Fase della partita con poco calcio, molti calci e lunghi rilanci. Al ventesimo grande ripartenza della Reggina con il solito Ferraro che serve Mungo, splendido il tocco in area e Di Grazia solissimo incredibilmente non riesce ad agganciare e in allungo calcia fuori. Che occasione sprecata. Esce il migliore in campo Ferraro, stremato, al suo posto Pellicanò. Fallo in pressing di Ragusa, ammonito anche lui. A quindici dalla fine giallo anche per Laaribi.

C’è spazio nei minuti finali anche per Lanzillotta, prende il posto di Desiato e Sartore per Ragusa. Dopo sei minuti di recupero l’arbitro fischia e la Reggina conquista la quinta vittoria consecutiva. Meritatissima.