Reggina, Mungo: ‘Non abbiamo mai smesso di crederci e non lo faremo mai’

Insieme a Ferraro è stato il migliore in campo. Mister Torrisi lo ha preferito a Bevilacqua nel ruolo di sottopunta, ma la partita vera Mungo l’ha fatta soprattutto in fase di non possesso. Le sue dichiarazioni ai microfoni di radio Febea: “E’ un ruolo che ho già ricoperto. Sono il primo che si adatta a qualsiasi circostanza per il bene della squadra e della Reggina. Ci sono state diverse occasioni in cui si poteva fare anche il secondo gol. Tutti con noi fanno la partita della vita e poi in questi campi non è mai facile. Pensiamo partita dopo partita e sarà così fino alla fine.

Leggi anche

In carriera ho fatto il trequartista, ma poi ho ricoperto anche altri ruoli come la mezzala soprattutto, qui a Reggio anche il play basso. Ma l’importante è mettersi al servizio del gruppo. Non è questione di spogliatoio, siamo uniti e tutti bravi ragazzi. Non abbiamo mai smesso di crederci e non lo faremo mai. Differenze con Trocini? Con Torrisi è cambiato il modo di stare in campo e soprattutto l’atteggiamento“.