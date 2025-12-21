Reggina: Torrisi sull’analisi della partita, l’espulsione subita, gli obiettivi

Un Ferraro in grande spolvero regala alla Reggina la quinta vittoria consecutiva. Un successo che grazie al rallentamento delle prime in graduatoria, consente agli amaranto di accorciare e arrivare a meno quattro dalla vetta. Mister Torrisi ai microfoni di radio Febea: “Partita che ci aspettavamo, siamo partiti forte sfiorando più volte il gol. Ferocia, pressione e peccato che si sia sprecato troppo. Qualche palla lunga ci ha messo in difficoltà, ma siamo riusciti a sistemare anche questo nel corso della partita.

Leggi anche

L’obiettivo è sempre quello della vittoria, dobbiamo capire noi quali armi usare per arrivarci. Mungo? Sapevamo il tipo di partita non poteva essere di Bevilacqua. E’ stato fondamentale nella prima fase di non possesso, era lui che doveva determinare in un contesto tattico diverso rispetto a quello di domenica scorsa. L’infortunio di Girasole ha consentito al Sambiase di spezzare il nostro gioco. Il ragazzo ha subìto una frattura alla scapola, ci dispiace per lui. Bravo Verduci, ha dimostrato tutto il suo valore. Non ricordo parate di Lagonigro. L’espulsione? Si parlava del rigore generosamente concesso, forse l’ho detto con troppa foga. Ferraro ha fatto quello che deve fare un attaccante forte come lui. Mai avuto dubbi su di lui. Non ho detto che bisognava arrivare a meno sei alla fine del girone di andata, ma che non bisognava arrivare oltre questo svantaggio (sorride).

Leggi anche

Auguri a tutti, ieri li ho fatti ai giornalisti, oggi ai tifosi meravigliosi e determinanti come sempre. E’ veramente merito loro. Auguri a tutti, un sereno Natale. Ripresa degli allenamenti programmata per domenica prossima”.