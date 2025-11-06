Reggina: inibizione per il presidente Minniti e ammenda per la società. Le motivazioni

Situazioni antipatiche che si sommano a quelli già esistenti per la Reggina. E così insieme ad una squadra in enorme difficoltà dal punto di vista sportivo e con vicende come quella riguardante il “caso Montalto”, arriva anche il comunicato da parte della FIGC che ha pubblicato l’esito del deferimento a carico della AS Reggina 1914:

COMUNICATO UFFICIALE N. 196/AA

− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1300 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Virgilio Salvatore MINNITI, e della società AC REGGINA 1914 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Virgilio Salvatore MINNITI, all’epoca dei fatti Presidente munito dei poteri di rappresentanza della società A.S. Reggina 1914 ASD, in violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver rispettato, in nome e per conto della società A.S. Reggina 1914 ASD, l’impegno a versare alla società F.C. Scafatese SSD SRL, entro il termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 149 del 23.5.2025 del Dipartimento Interregionale, disposizioni organizzative per disputa gare play off e play out, lett. k), l’importo di euro 15.521,13 dovuto quale quota di riparto dell’incasso effettuato a seguito della gara Reggina – Scafatese, disputata il 18.5.2025 e valevole per i play off del campionato nazionale di serie D;

AC REGGINA 1914 ASD, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal suindicato soggetto;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

– Sig. Virgilio Salvatore MINNITI,

– Società AC REGGINA 1914 ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Virgilio Salvatore Minniti;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

– 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Virgilio Salvatore MINNITI,

– € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società AC REGGINA 1914 ASD;