Reggina, la carica di Denis: ‘Pronti per un’altra battaglia’

Arriva ancora una volta tramite il noto social network Instagram la carica del “Tanque” German Denis.

L’ex Napoli e Atalanta in vista della gara che vedrà gli amaranto affrontare a domicilio il Potenza, posta sul proprio profilo ufficiale una foto che raffigura tutti i calciatori amaranto sotto la curva in quel di Avellino, accompagnata dal testo: “Pronti per un’altra battaglia. Forza Reggina. Vamos!!”