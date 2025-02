Reggina, Laaribi: ‘Sognavo questo momento. Nessun rancore per il passato…’

La sofferenza di inizio stagione, la titolarità dall’arrivo di Trocini e soprattutto prestazioni sempre di alto livello. Laaribi contro l’Enna ha segnato anche il suo primo gol stagionale, bellissimo e con dedica:

“Aspettavo questo momento da tantissimo tempo e dalla esultanza si è capito. Ho dedicato il gol alla mia compagna e a mio figlio. Abbiamo sofferto, lottato e vinto, non è stato semplice. Il boato finale è la dimostrazione di una città che ancora ci crede e noi ci facciamo trascinare da questo entusiasmo. Andremo a Paternò per i tre punti, bisogna crederci. Nessun rancore per il passato, ho accettato tutte le scelte”.