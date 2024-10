Reggina: addio Laverone, ma Taibi aveva la soluzione alternativa pronta

Finita l’attesa per l’esterno destro Laverone. La Reggina aveva dato un tempo preciso oltre il quale si sarebbe mossa su una strada alternativa. Taibi aveva già avviato i contatti con la Sampdoria per il terzino Gabriele Rolando che, secondo quanto scrive alfredopedulla.com, sarebbe il prossimo colpo di mercato in entrata:

“In attesa del ritorno di De Francesco (ci sono tutti gli accordi con lo Spezia),la Reggina non si ferma e nelle ultimissime ore ha chiuso un altro colpo in entrata: è in arrivo Gabriele Rolando, terzino destro di proprietà della Samp, una pista che vi avevamo anticipato nei giorni scorsi. Il classe ’95 aveva richieste dalla B, ma la Reggina ha superato la concorrenza e ora si appresta a formalizzare un’importante operazione”.

