LFA Reggio, Ballarino: 'Non possiamo pagare per colpe di altri..'

Il brindisi di fine anno presso l’area hospitality dell’Oreste Granillo è stata anche l’occasione per una serie di interventi oltre che degli ex sindaci f.f. Brunetti e Versace, anche del Dg della LFA Reggio Calabria Nino Ballarino. Il patron ha ribadito concetti già espressi, in un clima decisamente più sereno rispetto al passato.

“Nel momento in cui abbiamo deciso di intraprendere questo percorso, lo si è fatto con la convinzione e l’idea di raggiungere determinati obiettivi, ma non possiamo farlo da soli, tutte le componenti si devono unire. Se oggi ci ritroviamo in serie D la colpa non è certamente la nostra e per questo non possiamo pagare per colpa di altri. Sono qui per partecipare alla rinascita ed è per questo che ci giocheremo tutte le carte a disposizione per tornare tra i professionisti, in campo e fuori“.