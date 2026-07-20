Reggina, Lotito a CityNow: ‘Mi sento a casa. C’é grande voglia di riscatto’

Reggina, al via l’era Lotito. Pochi minuti prima della conferenza stampa, il neo patron amaranto si è recato presso la Boutique Rocca sul Corso Garibaldi per ricevere un premio dal Cav Sergio Mazzuca.

Che accoglienza! Assolutamente sì, mi sento a casa. Anche perché mio padre è calabrese quindi ho, come dire, fin da piccolo respirato i valori di Calabresi.

Dell’accoglienza mi ha impressionato la familiarità, anche la voglia di riscatto dal punto di vista sportivo. Questa è una città che in questo momento viene governata da un sindaco che ha la voglia di fare e lo sta dimostrando e che mi ha posto il problema di contribuire a questo rilancio della città attraverso il ruolo nell’ambito sportivo. Infatti noi insieme faremo le stesse cose.

Diciamo così, le faremo con quel motto di portare Reggio in auge ma soprattutto di portarlo in modo tale che la gente abbia l’orgoglio dell’appartenenza. Questo orgoglio dell’appartenenza verrà disseminato dai fatti perché noi siamo abituati a fare le cose e non fare soltanto parole”, le parole di Lotito.

Dichiarazione del Cav. Sergio Mazzuca.

“A nome della Boutique ROCCA di Reggio Calabria e a titolo personale, do il più caloroso benvenuto nella nostra città al neo Presidente della Reggina, Dott. Claudio Lotito.

In occasione di questo incontro, abbiamo voluto omaggiare il Presidente con il simbolo della nostra terra: i Bronzi di Riace. Due guerrieri che da millenni rappresentano la forza, la dignità e la bellezza internazionale di Reggio Calabria. Che possano essere di buon auspicio per questa nuova avventura e per una rinascita sportiva che tutti auspichiamo per la nostra squadra.

Reggio è una città che ha bisogno di sogni e di progetti ambiziosi. Con l’arrivo del Presidente Lotito si apre un capitolo importante per il futuro amaranto.

Un ringraziamento sentito va alle istituzioni e in particolare al Sindaco Francesco Cannizzaro, per l’impegno e la visione con cui ha reso possibile questo nuovo inizio. A lui vanno i nostri più sinceri complimenti.

Benvenuto a Reggio, Presidente. Qui troverà una città passionale, pronta a sostenerla.”