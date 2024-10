Reggina nei guai, notizia choc: Luca Gallo agli arresti domiciliari

Disposto il sequestro preventivo di oltre 11 milioni di euro e delle quote societarie di 7 società

Arresti domiciliari per Luca Gallo. Il massimo dirigente amaranto è stato arrestato dai finanzieri del Npef di Roma con le accuse di autoriciclaggio e omesso versamento dell’Iva. Le indagini della Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di Roma, hanno riguardato le società del “gruppo M&G”, riconducibile all’imprenditore, che lavora nel settore dei servizi di sostegno alle imprese, con particolare riferimento alla gestione e fornitura di personale.

Leggi anche

Gli investigatori avrebbero accertato lo svolgimento di un’attività di somministrazione fraudolenta di personale a migliaia di imprese dislocate su tutto il territorio nazionale ricorrendo allo schema del fittizio appalto di servizi (risultano tuttora oltre 1.700 i dipendenti delle società del “gruppo”), nonché il ricorso a un meccanismo di autofinanziamento dell’attività d’impresa attraverso il sistematico omesso versamento delle imposte e dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti.

Leggi anche

Disposto il sequestro preventivo di oltre 11 milioni di euro e delle quote societarie di 7 società, tra le quali non risulterebbe la Reggina. Secondo gli investigatori, Gallo avrebbe reinvestito 15 milioni di euro nel club amaranto, denaro proveniente, in base a quanto verificato dagli inquirenti, da flussi finanzieri tra le varie imprese.

fonte: iltempo.it