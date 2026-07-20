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Reggina: le condizioni del manto erboso del Granillo – FOTO

Qualche scatto nel giorno della prima ufficiale di Claudio Lotito

20 Luglio 2026 - 18:40 | Redazione

Manto erboso Granillo

Lavori di riqualificazione allo stadio Granillo tra pitturazione, pulizia straordinaria e l’intervento più importante al manto erboso. Sarà il compito più arduo quello di rimetterlo a posto per essere pronti per l’inizio della stagione. Oggi si presenta così:

Manto erboso Granillo
Manto erboso Granillo
Manto erboso Granillo
Manto erboso Granillo

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RegginaReggio Calabria Calcio
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