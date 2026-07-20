Reggina: le condizioni del manto erboso del Granillo – FOTO
Qualche scatto nel giorno della prima ufficiale di Claudio Lotito
20 Luglio 2026 - 18:40 | Redazione
Lavori di riqualificazione allo stadio Granillo tra pitturazione, pulizia straordinaria e l’intervento più importante al manto erboso. Sarà il compito più arduo quello di rimetterlo a posto per essere pronti per l’inizio della stagione. Oggi si presenta così:
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI